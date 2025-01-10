Видео тренировки Армана Царукяна перед боем с Исламом Махачевым на UFC 311

28-летний армянский и российский боец смешанных боевых искусств, родившийся в Грузии и выступающий под эгидой UFC в лёгком весе, Арман Царукян показал кадры со своей тренировки в преддверии турнира UFC 311, на котором он проведёт свой следующий бой.

Турнир UFC 311 состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США). Соперником Царукяна станет действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) соотечественник Ислам Махачев. Их встреча станет главным событием вечера. Для бойцов это будет реванш.

Первый поединок бойцов состоялся на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.