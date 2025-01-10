Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео тренировки Армана Царукяна перед боем с Исламом Махачевым на UFC 311

Видео тренировки Армана Царукяна перед боем с Исламом Махачевым на UFC 311
Комментарии

28-летний армянский и российский боец смешанных боевых искусств, родившийся в Грузии и выступающий под эгидой UFC в лёгком весе, Арман Царукян показал кадры со своей тренировки в преддверии турнира UFC 311, на котором он проведёт свой следующий бой.

Турнир UFC 311 состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США). Соперником Царукяна станет действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) соотечественник Ислам Махачев. Их встреча станет главным событием вечера. Для бойцов это будет реванш.

Первый поединок бойцов состоялся на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

Материалы по теме
«Хабиб очень сильно загоняет, это его тренерский подход». Интервью с россиянином из UFC
Эксклюзив
«Хабиб очень сильно загоняет, это его тренерский подход». Интервью с россиянином из UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android