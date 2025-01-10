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Вокалист Slaughter to Prevail Александр Шиколай проведёт бой на голых кулаках в RCC Hard

Вокалист Slaughter to Prevail Александр Шиколай проведёт бой на голых кулаках в RCC Hard
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Лидер группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай проведёт поединок на голых кулаках в лиге RCC Hard. Об этом информирует пресс-служба промоушена.

«Звезда мировой метал-сцены готовится дебютировать на голых кулаках в лиге RCC HARD. Он готов устроить шоу в ринге RCC HARD», — говорится в сообщении организации.

Бой должен пройти 25 января. Начало турнира запланировано на 16:00 по московскому времени.

Недавно глава RCC Николай Клименко сообщил, что известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков выступит в феврале на турнире по кикбоксингу RCC Fair Fight.

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