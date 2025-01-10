Роган раскрыл, что сказал ему Дана Уайт о слухе про $ 30 млн Джонсу за бой с Аспиналлом

Известный комментатор UFC и стендап-комик Джо Роган заявил, что появившиеся слухи о желании американского бойца и чемпиона лиги Даны Уайта в тяжёлом весе Джона Джонса получить $ 30 млн за поединок с британцем Томом Аспиналлом не соответствуют действительности.

«До меня дошёл слух, что Джон Джонс хотел $ 30 млн за бой с Томом Аспиналлом. И я даже слышал, что в UFC якобы сказали «да». Но это неправда. Дана Уайт связался со мной и сказал, что все эти слухи — чушь собачья. Поэтому я чувствовал себя обязанным рассказать всем, что это ложная информация», — сказал Роган в своём подкасте.

Джон Джонс дебютировал в кино: