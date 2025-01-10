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Кристиан Родригес: опыт — это то, что определённо нельзя купить

Кристиан Родригес: опыт — это то, что определённо нельзя купить
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Американский боец UFC Кристиан Родригес в преддверии своего поединка на турнире UFC Fight Night 249 с соотечественником Остином Баши высказался об опыте в смешанных единоборствах и выступлениях в полулёгком весе.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Кристиан Родригес — Остин Баши
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Кристиан Родригес
Не началось
Остин Баши

«Опыт — это то, что определённо нельзя купить, его нужно в буквальном смысле испытать. Ты не можешь допустить ни единой ошибки в октагоне. Ты можешь выигрывать битву, но если ты совершишь одну единственную ошибку, скажем, немного возьмёшь паузу для отдыха во время боя, то моментально будешь наказан, и это то, чему я научился в последнем бою.

Я научился быть сконцентрированным на сопернике в течение всех 15 минут, несмотря ни на что. Поэтому я нашёл себя в полулёгком весе и теперь могу сказать, что это мой постоянный дом. В те времена, когда я поднимался в легчайший вес, после восстановления я набирал примерно до 30 кг, а это не очень здорово для здоровья», — приводит слова Родригеса издание MMAJunkie.

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