UFC 311 под угрозой срыва — Essentially Sports

Крупный номерной турнир популярного промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 311 находится под угрозой срыва из-за продолжающихся лесных пожаров в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, сообщило издание Essentially Sports.
Шоу UFC 311 запланировано 19 января на арене «Интьют Доум», принадлежащий команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс». Стадион располагается в 18 км от самого бедствия.
По данным издания CNN, пожары уничтожили около 10 тысю строений в округе Лос-Анджелес, а в элитном районе Пасифик-Палисэйдс, где расположены дома многих голливудских знаменитостей, уничтожено 5316 строений. Также к 10 января погибло 10 человек.
На турнире запланированы следующие поединки:
1. Ислам Махачев — Арман Царукян;
2. Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
3. Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
4. Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;
5. Кевин Холланд — Ренье де Риддер;
6. Джонни Уокер — Богдан Гуськов;
7. Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
8. Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
9. Закари Риз — Седрик Дюма;
10. Грант Доусон — Диего Феррейра;
11. Кэрол Роза — Айлин Перес;
12. Ринья Накамура — Муин Гафуров;
13. Рики Турсиос — Бернандо Сопай;
14. Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.