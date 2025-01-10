Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Известный тренер назвал ошибку Фьюри в реванше с Усиком

Известный тренер назвал ошибку Фьюри в реванше с Усиком
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский тренер Шейн Макгиган поделился мнением о недавнем реванше между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Бой проходил в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года в Саудовской Аравии. Фьюри проиграл единогласным решением. Поражение стало для него вторым от украинца. Первый бой состоялся в мае. Тогда Усик победил раздельным решением.

«Кажется, у Фьюри просто закончились идеи. В поединке с Усиком нужно атаковать, а потом уходить, работать ногами. Нужно было останавливать Александра за счёт двойного джеба. У него ведь длинные руки. Но у Усика есть талант читать соперников и залезать к ним в голову. Фьюри не признал этого. Он не признал поражения. Мне кажется, Фьюри просто недостаточно реагировал. Он использовал не тот подход», — сказал Макгиган на канале Seconds Out в YouTube.

Материалы по теме
Деньги шейхов решают. Бокс превзошёл ММА в 2024 году
Деньги шейхов решают. Бокс превзошёл ММА в 2024 году

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android