Известный тренер назвал ошибку Фьюри в реванше с Усиком

Известный британский тренер Шейн Макгиган поделился мнением о недавнем реванше между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Бой проходил в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года в Саудовской Аравии. Фьюри проиграл единогласным решением. Поражение стало для него вторым от украинца. Первый бой состоялся в мае. Тогда Усик победил раздельным решением.

«Кажется, у Фьюри просто закончились идеи. В поединке с Усиком нужно атаковать, а потом уходить, работать ногами. Нужно было останавливать Александра за счёт двойного джеба. У него ведь длинные руки. Но у Усика есть талант читать соперников и залезать к ним в голову. Фьюри не признал этого. Он не признал поражения. Мне кажется, Фьюри просто недостаточно реагировал. Он использовал не тот подход», — сказал Макгиган на канале Seconds Out в YouTube.

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри: