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Джо Роган назвал величайшего бойца ММА всех времён

Джо Роган назвал величайшего бойца ММА всех времён
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Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о чемпионе UFC в тяжёлой весовой категории Джоне Джонсе.

«Очевидно, Джон подумывает о завершении карьеры. Дайте ему столько времени, сколько ему нужно. Он может драться, когда захочет. Это Джон Джонс. Величайший боец всех времён. Так что оставьте его в покое. Однажды он захочет сразиться с Томом Аспиналлом. Вопрос в том, как долго ему позволят удерживать чемпионский титул, прежде чем начнут активно об этом говорить?» — сказал Роган в своём подкасте.

Ранее Роган раскрыл, что сказал ему президент UFC Дана Уайт о слухе про $ 30 млн Джонсу за бой с Аспиналлом.

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