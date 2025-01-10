Джо Роган назвал величайшего бойца ММА всех времён

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о чемпионе UFC в тяжёлой весовой категории Джоне Джонсе.

«Очевидно, Джон подумывает о завершении карьеры. Дайте ему столько времени, сколько ему нужно. Он может драться, когда захочет. Это Джон Джонс. Величайший боец всех времён. Так что оставьте его в покое. Однажды он захочет сразиться с Томом Аспиналлом. Вопрос в том, как долго ему позволят удерживать чемпионский титул, прежде чем начнут активно об этом говорить?» — сказал Роган в своём подкасте.

Ранее Роган раскрыл, что сказал ему президент UFC Дана Уайт о слухе про $ 30 млн Джонсу за бой с Аспиналлом.

Чемпион UFC Джон Джонс посетил матч «Никс» в НБА: