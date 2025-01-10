Легендарная чемпионка UFC и WWE назвала своих дочерей в честь гавайской линии мужа

37-летняя легендарная спортсменка, являющаяся первой чемпионкой UFC, ставшая затем чемпионкой в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), Ронда Роузи назвала свою новорождённую дочь в честь гавайской линии своего мужа и бойца ММА Трэвиса Брауна.
Старшую дочь Роузи и Браун зовут Лаакеа Макалапуаокаланипо, а младшую Ликоула Пауомахинакаипиха.
Фото: Из личного архива Роузи
Отец Брауна коренной житель Гавайев, а сам Трэвис родился на острове Оаху.
Свой последний поединок до ухода в декретный отпуск Ронда провела в реслинг-промоушене Ring Of Honor (ROH) в конце 2023 года. Во время своего пребывания в WWE она не раз подвергалась критике за свои навыки на ринге, а после ухода из промоушена регулярно критикует крупнейшую федерацию реслинга.