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Легендарная чемпионка UFC и WWE назвала своих дочерей в честь гавайской линии мужа

Легендарная чемпионка UFC и WWE назвала своих дочерей в честь гавайской линии мужа
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37-летняя легендарная спортсменка, являющаяся первой чемпионкой UFC, ставшая затем чемпионкой в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), Ронда Роузи назвала свою новорождённую дочь в честь гавайской линии своего мужа и бойца ММА Трэвиса Брауна.

Старшую дочь Роузи и Браун зовут Лаакеа Макалапуаокаланипо, а младшую Ликоула Пауомахинакаипиха.

Фото: Из личного архива Роузи

Отец Брауна коренной житель Гавайев, а сам Трэвис родился на острове Оаху.

Свой последний поединок до ухода в декретный отпуск Ронда провела в реслинг-промоушене Ring Of Honor (ROH) в конце 2023 года. Во время своего пребывания в WWE она не раз подвергалась критике за свои навыки на ринге, а после ухода из промоушена регулярно критикует крупнейшую федерацию реслинга.

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