Флойд Мейвезер отреагировал на разрушительные пожары в Калифорнии

Бывший лидер рейтинга вне зависимости от весовой категории (Р4Р) американец Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поддержал жителей штата Калифорния (США), столкнувшегося с сильнейшими пожарами. По свежим данным, в результате стихии в округе Лос-Анджелес число жертв достигло по меньшей мере 10 человек. Тысячи строений оказались разрушены, многие люди были вынуждены эвакуироваться, более 60 тысяч человек находятся в зонах, которым угрожает огонь.

«Мои мысли и молитвы со всеми жителями Калифорнии в это трудное время. Если вы были вынуждены покинуть свой дом из-за пожаров и нуждаетесь в помощи, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Моя команда рассмотрит ваш запрос и сделает всё возможное, чтобы помочь. Сил вам», — написал Мейвезер.

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На Флойда Мейвезера напали в Лондоне: