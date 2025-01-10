Легенда WWE назвал двух рестлеров, искренне ненавидящих друг друга в реальной жизни

53-летний популярный американский рестлер и радиоведущий Булли Рэй высказался о противостоянии двух звёздных рестлеров - Филлипа Брукса, известного как СМ Панк, и Сета Роллинса. Поединок между ними прошёл на дебютном еженедельном шоу WWE Raw на Netflix.

«Независимо от того, насколько сильно парни ненавидят друг друга, если мы проведём вместе год, отношения как бы утихнут. Сказывается наш профессионализм. Мы, многие, не лучшие друзья, но всегда приветствуем друг друга и прощаемся. Так сказать, сердечная, профессиональная вежливость.

Бой СМ Панка и Сета Роллинса 7 января на премьерном шоу Raw на Netflix Фото: WWE/Getty Images

Как я узнал от очень, очень, очень надёжного друга и наперсника в WWE, эти два парня — Сет Роллинс и СМ Панк — хотя и демонстрируют высочайший уровень профессионализма на ринге, но по сей день недолюбливают друг друга. Роллинсу совсем не нравится Панк, а Панк в ответ терпеть не может то, во что превратился Сет. Это очень, очень реальная враждебность и ненависть между ними», — приводит слова Рэя издание Wrestling Inc.

Вражда между Роллинсом и Панком началась после скандального ухода Брукса из WWE в 2014 году. После этого Панк регулярно критиковал тогдашнее руководство промоушена в лице Винса Макмена и часть ростера WWE. Брукс вернулся в реслинг-федерацию в конце 2023 года при новом управлении и получает положительные оценки за свою работу на ринге и в раздевалке.