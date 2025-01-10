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Александр Волкановски показал актуальную физическую форму

Александр Волкановски показал актуальную физическую форму
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Именитый австралийский боец смешанных единоборств (ММА) первый номер рейтинга полулёгкого веса UFC Александр Волкановски показал, как поддерживает физическую форму. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Недавно журналист Eurosport Альваро Кольменеро сообщил, что Волкановски может провести реванш с чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией. По его сведениям, противостояние может состояться 5 апреля в Майами (США) на турнире UFC 314. В их первом поединке, которых проходил в феврале прошлого года, победу нокаутом во втором раунде одержал Топурия. С тех пор Александр в октагон не выходил.

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