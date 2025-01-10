Александр Волкановски показал актуальную физическую форму

Именитый австралийский боец смешанных единоборств (ММА) первый номер рейтинга полулёгкого веса UFC Александр Волкановски показал, как поддерживает физическую форму. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Недавно журналист Eurosport Альваро Кольменеро сообщил, что Волкановски может провести реванш с чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией. По его сведениям, противостояние может состояться 5 апреля в Майами (США) на турнире UFC 314. В их первом поединке, которых проходил в феврале прошлого года, победу нокаутом во втором раунде одержал Топурия. С тех пор Александр в октагон не выходил.

Материалы по теме Илия Топурия и Александр Волкановски могут провести реванш на UFC 314

Ислам Махачев отправил подарок дочери Алекса Волкановски: