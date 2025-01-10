Джейсон Росарио бросил вызов Теренсу Кроуфорду

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Джейсон Росарио, который последнее время выступал в средней весовой категории, снова вернулся в прежний дивизион и нацелен провести бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весах, а также действующего чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

«Это бой мечты для большинства бойцов, и я не исключение. Кроуфорд доказал, что является одним из величайших бойцов своего поколения, и я хочу стать частью этой истории», — приводит слова Росарио Boxing Scene.

Росарио свой очередной бой проведёт 1 февраля в Лас-Вегасе, где сразится в 10-раундовом бою против американского проспекта Хесуса Алехандро Рамоса-младшего.