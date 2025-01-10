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Умар Нурмагомедов назвал бойца, с которым проведёт первую защиту титула

Умар Нурмагомедов назвал бойца, с которым проведёт первую защиту титула
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Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов полностью уверен в том, что одержит победу в предстоящем титульном поединке с действующим чемпионом в этом весе Мерабом Двалишвили, и уже сейчас заявляет о том, что первую защиту проведёт против экс-чемпиона в этом весе Шона О'Мэлли.

«Думаю, что вне зависимости от того, кто победит, следующим претендентом будет Шон О'Мэлли. Он хочет, чтобы Мераб победил, не из-за реванша, он знает, что с Мерабом будет легче, чем со мной. Я проведу три боя в этом году. Для меня идеальными датами являются июнь и октябрь», — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkie.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Двалишвили запланирован на 18 января в Лос-Анджелесе (США), где станет соглавным событием турнира UFC 311.

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