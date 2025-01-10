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Генри Сехудо: Ядонг — очень сложный соперник

Генри Сехудо: Ядонг — очень сложный соперник
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Экс-чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо высказался по поводу предстоящего поединка против восьмого номера рейтинга легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонга, с которым сразится 22 февраля в США.

«Я уверен, что это будет крутой бой. Мы оба с ним маленькие и мускулистые парни. Он побольше меня даже, потому что, видимо, много гоняет веса. Мне нравится наш бой в плане стилистики, и я думаю, что Сонг будет предпочтительно работать в стойке.

У меня есть отличный план на бой с бойцом, который на 10 лет моложе меня. Ядонг — очень сложный соперник, но я знаю, что одержу над ним победы, и мне это нравится», — приводит слова Сехудо MMA Fighting.

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