Гилберт Бёрнс проведёт бой с Майклом Моралесом на UFC 314

Бразильский экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс свой следующий бой проведёт 12 апреля в Майами (США), где в рамках турнира UFC 314 сразится с непобеждённым эквадорским проспектом Майклом Моралесом. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Бёрнс свой последний бой проводил в сентябре 2024 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от Шона Брэди. Это поражение стало для него уже третьим подряд.

Что касается Моралеса, то его послужной список состоит из 17 побед в 17 поединках (13 досрочно). Под эгидой UFC он выступает с начала 2022 года, попав туда через селекционный проект Даны Уайта Contender Series. За эти три года в составе самой влиятельной организации мира смешанных единоборств он одержал пять побед.