Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гилберт Бёрнс проведёт бой с Майклом Моралесом на UFC 314

Гилберт Бёрнс проведёт бой с Майклом Моралесом на UFC 314
Комментарии

Бразильский экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс свой следующий бой проведёт 12 апреля в Майами (США), где в рамках турнира UFC 314 сразится с непобеждённым эквадорским проспектом Майклом Моралесом. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Бёрнс свой последний бой проводил в сентябре 2024 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от Шона Брэди. Это поражение стало для него уже третьим подряд.

Что касается Моралеса, то его послужной список состоит из 17 побед в 17 поединках (13 досрочно). Под эгидой UFC он выступает с начала 2022 года, попав туда через селекционный проект Даны Уайта Contender Series. За эти три года в составе самой влиятельной организации мира смешанных единоборств он одержал пять побед.

Материалы по теме
В UFC сменилась половина чемпионов за год. Чего ждать от 2025-го?
В UFC сменилась половина чемпионов за год. Чего ждать от 2025-го?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android