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Камару Усман резко ответил критикам, которые обвиняют его в уклонении от боёв

Камару Усман резко ответил критикам, которые обвиняют его в уклонении от боёв
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман резко ответил всем критикам, которые обвиняют его в уклонении от поединков и в длительных простоях без боёв.

«Мне хочется сейчас обратиться ко всем кретинам, которые говорят о том, что я боюсь с кем-то там драться или не дерусь из-за того, что это мне так хочется. Просто заткнитесь, закройте ваши пасти. Кто вас боится? Я был чемпионом полусреднего дивизиона долгое время. Поэтому, как только я буду здоров, я выйду в октагон и надеру вам всем задницы. С нетерпением жду возможности снова выйти на бой, поэтому все идиоты полусреднего дивизиона пусть лучше уже готовятся, потому что я подерусь с каждым из них», — приводит слова Усмана Sportskeeda.

Напомним, последний бой Усмана состоялся в октябре 2023 года, где он потерпел поражение большинством судейских голосов от Хамзата Чимаева. Это поражение стало для него третьим подряд.

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