Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор сомневается, что Топурия сможет собрать полный стадион «Сантьяго Бернабеу»

Макгрегор сомневается, что Топурия сможет собрать полный стадион «Сантьяго Бернабеу»
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный экс-чемпион UFC в двух весах ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение действующего чемпиона UFC в полулёгком весе, испанца с грузинскими корнями Илии Топурии о том, что он желает провести свой следующий бой на 80-тысячном легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

Конор считает, что Топурия не способен и ещё откровенно не дорос до того уровня, чтобы собирать подобные стадионы. Но спустя небольшой промежуток времени удалил свой комментарий в социальных сетях, опубликованный на странице Топурии.

Стоит отметить, что Макгрегор и Топурия уже долгое время обмениваются острыми комментариями в адрес друг друга, но, несмотря на первоначальную настойчивость, проявленную латиноамериканцем-грузином, он больше не хочет встречаться с Макгрегором, особенно после его последних обвинений в сексуальном насилии.

Материалы по теме
Топурия — новый любимчик UFC. Махачеву стоит переживать за свой пояс?
Топурия — новый любимчик UFC. Махачеву стоит переживать за свой пояс?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android