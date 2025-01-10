Макгрегор сомневается, что Топурия сможет собрать полный стадион «Сантьяго Бернабеу»

Звёздный экс-чемпион UFC в двух весах ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение действующего чемпиона UFC в полулёгком весе, испанца с грузинскими корнями Илии Топурии о том, что он желает провести свой следующий бой на 80-тысячном легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

Конор считает, что Топурия не способен и ещё откровенно не дорос до того уровня, чтобы собирать подобные стадионы. Но спустя небольшой промежуток времени удалил свой комментарий в социальных сетях, опубликованный на странице Топурии.

Стоит отметить, что Макгрегор и Топурия уже долгое время обмениваются острыми комментариями в адрес друг друга, но, несмотря на первоначальную настойчивость, проявленную латиноамериканцем-грузином, он больше не хочет встречаться с Макгрегором, особенно после его последних обвинений в сексуальном насилии.