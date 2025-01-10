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Доминик Круз: Сехудо избегал меня как больного чумой

Доминик Круз: Сехудо избегал меня как больного чумой
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз заявил о том, что бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо умышленно избегает реванша с ним.

«Мне хотелось боя с Генри, мне нужно было взять реванш. Но они не собирались мне его давать. Поэтому я очень усердно тренировался в Мехико и просто готовил своё тело к новому бою с любым соперником.

Очень жаль, что Генри не принял этот бой, но он его не примет никогда, потому что всегда избегал меня как больного чумой. Забавно, что мы выступим с ним в одном карде, но с разными соперниками», — приводит слова Круза MMA Fighting.

Напомним, первый бой между Крузом и Сехудо состоялся в мае 2020 года, и тогда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Сехудо.

22 февраля в США на турнире UFC Fight Night 252 Сехудо проведёт бой против китайского бойца Сонг Ядонга, а Круз в рамках того же шоу сразится с Робом Фонтом.

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