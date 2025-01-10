Виктория Дудакова, Копылов и Гаджиясулов сделали вес перед UFC Fight Night 249

Боец женского минимального дивизиона UFC, россиянка Виктория Дудакова успешно прошла взвешивание перед турниром UFC Fight Night 249, где она сразится с американкой Фатимой Клайн. Весы под Викторией зафиксировали отметку в 52,62 кг.

В рамках этого же турнира российский полутяжеловес Магомед Гаджиясулов проведёт бой против бразильца Бруно Лопеса и также успешно уложился в лимит допустимого веса, потянув на 92,99 кг.

Средневес UFC, россиянин Роман Копылов показал на весах 84,14 кг и готов сразиться с американцем Крисом Кёртисом.

Напомним, турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с 11 на 12 января в Лас-Вегасе.