Инсайдер: UFC планируют перенести турнир UFC 311 из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Известный инсайдер UFC Ариэль Хельвани сообщил о том, что руководство UFC из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе разрабатывает план переноса турнира UFC 311, который запланирован там на 18 января.

По информации, которой обладает Хельвани, запасной площадкой является арена «Т-Мобайл» в Лас-Вегасе.

Напомним, главным событием турнира UFC 311 станет реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом на этот титул Арманом Царукяном.

В соглавном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт первую защиту титула в бою против непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова.