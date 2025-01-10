Игорь Потеря провалил взвешивание перед боем на UFC Fight Night 249

Украинский средневес UFC Игорь Потеря не смог уложиться в лимит допустимого веса перед турниром UFC Fight Night 249. Боец потянул на 85,28 кг, что превысило лимит на 907 граммов.

Несмотря на это, поединок остался в карде, но теперь украинец вынужден пожертвовать часть своего гонорара в пользу соперника, бразильца Марко Тулио. Стоит отметить, что Потеря впервые в своей карьере провалил взвешивание.

Напомним турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249 состоится в ночь с 11 на 12 января в Лас-Вегасе (США). А его главным событием станет реванш в женском минимальном дивизионе между американкой Маккензи Дёрн и бразильянкой Амандой Рибас.