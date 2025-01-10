Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 249

Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира UFC Fight Night 249, где главным событием шоу станет реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира (вес указан в фунтах):
Основной кард
Маккензи Дерн (116) — Аманда Рибас (116)
Сантьяго Понциниббио (171) — Карлстон Харрис (170)
Сезар Алмейда (185,5) — Абдул Разак Альхассан (185,5)
Крис Кёртис (185,5) — Роман Копылов (185,5)
Кристиан Родригес (145) — Остин Баши (145,5)
Пунаэле Сориано (171) — Урош Медич (171)
Предварительный кард
Хосе Джонсон (128,5)* — Фелипе Бунес (126)
Марко Тулио (185,5)* — Игорь Потеря (188)*
Тиаго Мойзес (155,5) — Трей Огден (155,5)
Престон Парсонс (171) — Джейкоб Смит (170,5)
Эрнеста Карецкайте (126) — Николь Кальяри (125,5)
Магомед Гаджиясулов (205) — Бруно Лопес (205,5)
Фатима Клайн (116) — Виктория Дудакова (116)
Нурулло Алиев (155,5) — Джо Солецки (155)