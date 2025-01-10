Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 249

Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира UFC Fight Night 249, где главным событием шоу станет реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира (вес указан в фунтах):

Основной кард

Маккензи Дерн (116) — Аманда Рибас (116)

Сантьяго Понциниббио (171) — Карлстон Харрис (170)

Сезар Алмейда (185,5) — Абдул Разак Альхассан (185,5)

Крис Кёртис (185,5) — Роман Копылов (185,5)

Кристиан Родригес (145) — Остин Баши (145,5)

Пунаэле Сориано (171) — Урош Медич (171)

Предварительный кард

Хосе Джонсон (128,5)* — Фелипе Бунес (126)

Марко Тулио (185,5)* — Игорь Потеря (188)*

Тиаго Мойзес (155,5) — Трей Огден (155,5)

Престон Парсонс (171) — Джейкоб Смит (170,5)

Эрнеста Карецкайте (126) — Николь Кальяри (125,5)

Магомед Гаджиясулов (205) — Бруно Лопес (205,5)

Фатима Клайн (116) — Виктория Дудакова (116)

Нурулло Алиев (155,5) — Джо Солецки (155)