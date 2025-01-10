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Диего Лопес и Яир Родригес возглавят турнир UFC on ESPN 64

Диего Лопес и Яир Родригес возглавят турнир UFC on ESPN 64
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30-летний бразильский полулегковес UFC Диего Лопес и 32-летний мексиканский экс-претендент на титул UFC Яир Родригес проведут главный бой на турнире UFC on ESPN 64, который пройдёт 29 марта в Мехико (Мексика). Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Лопес свой последний поединок проводил в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Брайана Ортегу и довёл свою серию побед до пяти.

Что касается Родригеса, то он предыдущий бой провёл в феврале 2024 года и потерпел там поражение удушающим приёмом в третьем раунде от того же Ортеги. Это поражение стало для него уже вторым подряд.

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