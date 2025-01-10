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Дэвид Бенавидес высказался по поводу реванша Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым

Дэвид Бенавидес высказался по поводу реванша Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым
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Действующий временный чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес высказался по поводу предстоящего реванша между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Это снова будет тяжёлый бой. Одному из них нужно измениться, чтобы показать большую разницу в поединке. Бой не может быть снова таким близким. Было очень сложное решение для подсчёта, потому что был очень-очень близкий поединок», — сказал Бенавидес на YouTube-канале YSM Sports.

Напомним, первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

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