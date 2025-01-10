Адам Азим поделился прогнозом на бой Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером

Непобеждённый британский проспект первого полусреднего дивизиона Адам Азим сделал прогноз на предстоящий бой чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона мира в этом весе Джозефа Паркера.

«Мне кажется, что это тот самый бой, где шансы приблизительно 50 на 50. Паркер хорошо зарекомендовал себя победами над Чжилэем и Уайлдером. А Дюбуа недавно ярко нокаутировал Джошуа, вспомните, как он победил Хрговича. Если в сумме сопоставить их достижения, то можно сказать, что Дюбуа фаворит, но я уверен, что это будет тяжёлый для обоих бой», — сказал Азим на YouTube-канале Pro Boxing Fan.

Напомним, бой между Дюбуа и Паркером состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.