Бывший чемпион мира высказался по поводу возможного боя Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук дал комментарий по поводу возможного поединка между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и его соотечественником, также ранее владеющим чемпионскими титулами в этом дивизионе Энтони Джошуа.

«Мне кажется, что этот бой однозначно состоится. Они находятся на той стадии карьеры, когда подерутся друг с другом за большие деньги и никто из них ничего не потеряет в случае поражения. Настало время их большого боя в Великобритании. Я бы назвал фаворитом этого боя Фьюри. Прямо сейчас я вижу, как Фьюри будет доминировать над Джошуа на протяжении всего боя, а затем его нокаутирует», — сказал Брук на YouTube-канале Seconds Out.