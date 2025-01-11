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Анкалаев станет следующим соперником Перейры — Ариэль Хельвани

Анкалаев станет следующим соперником Перейры — Ариэль Хельвани
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Действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра в следующем поединке встретится с топовым российским бойцом Магомедом Анкалаевым. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани. Кроме того, по информации источника, Перейра в ближайшее время не собирается переходить в тяжёлый вес.

Изначально Перейра заявил, что хотел бы, чтобы его следующим соперником стал россиянин. Однако позднее в социальных сетях он заявил, что в следующем поединке встретится не с Магомедом.

В последнем поединке, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Алекс разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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