Анкалаев станет следующим соперником Перейры — Ариэль Хельвани

Действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра в следующем поединке встретится с топовым российским бойцом Магомедом Анкалаевым. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани. Кроме того, по информации источника, Перейра в ближайшее время не собирается переходить в тяжёлый вес.

Изначально Перейра заявил, что хотел бы, чтобы его следующим соперником стал россиянин. Однако позднее в социальных сетях он заявил, что в следующем поединке встретится не с Магомедом.

В последнем поединке, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Алекс разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде.