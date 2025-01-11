«Он пропагандирует фастфуд». Ислам Махачев в очередной раз пошутил о форме Кормье

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев пошутил о форме и вредных привычках члена Зала славы UFC американца Даниэля Кормье.

«Знаете, я действительно верю, что если Кормье всю жизнь будет питаться чистой пищей, то он сможет продолжать драться, понимаете? Но этот парень продолжает как есть, так и рекламировать фастфуд.

Пару месяцев назад он выложил видео о фастфуде. Я сказал ему: «Прекрати, тебе не обязательно есть это, потому что ты уже и так слишком большой, понимаешь!? Это твоя большая проблема, потому что посмотри на Криштиану Роналду, сколько ему лет, но он всё ещё в очень хорошей форме».

Питание — это очень важная вещь, если вы хотите ещё много лет оставаться в форме, много лет бороться и демонстрировать высокие результаты в любом виде спорта. Это вообще ключевая вещь», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна возглавит турнир UFC 311, который пройдёт 19 января в США.