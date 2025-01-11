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Ислам Махачев: я начал больше верить в свою ударку

Ислам Махачев: я начал больше верить в свою ударку
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев заявил, что повысил уровень своей ударной техники, и ответил, почему он больше времени проводит в борьбе.

«Я сильно прогрессировал с каждым боем. Я многому научился. Например, с последнего боя я сильно улучшил свою ударную технику. Я начал больше верить в свою ударку. Каждый бой, каждый тренировочный лагерь заставляет тебя расти и совершенствоваться.

Я знаю, что у меня высокий уровень ударки. Но если вы посмотрите на всех моих оппонентов, то я знаю, что я лучше, чем они все, именно в борьбе. Вот почему я просто выбираю лёгкий путь», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна возглавит турнир UFC 311, который пройдёт 19 января в США.

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