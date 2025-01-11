Звезда WWE провёл болевой приём Гари Невиллу для признания «Ливерпуля» чемпионом

46-летний ирландский рестлер и актёр Стивен Фаррелли, в данный момент выступающий в World Wrestling Entertainment (WWE) под именем Шеймус, стал гостем британского телевидения с участием бывшего английского защитника, а ныне телеэксперта Гари Невилла.

В ходе общения Шеймус захватил Невилла в болевой приём под названием Texas Cloverleaf, придуманный в прошлом столетии Дори Фанком-младшим и популяризованный легендарным Дином Маленко, и в своей реслинг-манере стал кричать на Гари, чтобы тот признал «Ливерпуль», фанатом которого является ирландец, чемпионом. Невилл по итогу признал мерсисайдцев чемпионами.

Ранее легенда WWE назвал двух рестлеров, которые ненавидят друг друга за пределами ринга.