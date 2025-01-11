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Ислам Махачев объяснил, почему Арман Царукян является бойцом номер один в дивизионе

Ислам Махачев объяснил, почему Арман Царукян является бойцом номер один в дивизионе
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о слабых местах своего соперника 28-летнего армянского и российского спортсмена Армана Царукяна.

«Честно говоря, я согласен с тренером, у него нет никаких слабостей, но, если я хочу найти его слабые стороны, я должен копнуть очень глубоко, знаете ли. У Армана есть абсолютно всё, что необходимо иметь в октагоне. Вот почему сейчас он боец номер один в нашем дивизионе», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна возглавит турнир UFC 311, который пройдёт 19 января в США.

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