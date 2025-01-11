«Он очень хороший человек». Махачев высказался о возможном завершении карьеры Порье

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о бывшем временном чемпионе UFC в категории до 70 кг американце Дастине Порье.

«Дастин, думаю, уже в Зале славы, он демонстрирует всем поклонникам ММА, как много есть отличных боёв. Он одна из самых больших звёзд в нашем виде спорта, он легенда и личность. Он очень хороший человек, так что я желаю ему всего самого наилучшего. Я знаю, что он всё ещё способен драться и может одержать много побед в жизни», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.

Напомним, в середине декабря стало известно, что президент UFC Дана Уайт рассказал, что уже ведёт переговоры по поводу организации прощального боя 35-летнего Порье. Предыдущий поединок американского бойца состоялся в июне 2024 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом в пятом раунде от Махачева.