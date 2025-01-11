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В «Интьют Доум» подтвердили, что турнир UFC 311 пройдёт, несмотря на пожары в Калифорнии

В «Интьют Доум» подтвердили, что турнир UFC 311 пройдёт, несмотря на пожары в Калифорнии
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Владельцы стадиона «Интьют Доум», находящегося в Лос-Анджелесе (США), выпустили официальный пресс-релиз на фоне продолжающихся лесных пожаров по поводу мероприятий следующей недели, подтвердив, что перенесены только все события до 12 января включительно.

«НБА объявила, что матч «Лос-Анджелес Клипперс» и «Шарлотт Хорнетс» на стадионе «Интьют Доум» отложен из-за продолжающихся лесных пожаров в Лос-Анджелесе и из уважения к ресурсам государственных служб, которые потребуются в это время. Здоровье и безопасность нашего сообщества и наших болельщиков остаются нашим высшим приоритетом.

Но все мероприятия на следующей неделе пройдут, как и планировалось, в «Интьют Доум»: в понедельник, 13 января, «Клипперс» примут «Майами Хит», а в среду, 15 января, «Бруклин Нетс». В субботу, 18 января, мы будем приветствовать всех на турнире UFC 311», — говорится в пресс-релизе.

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