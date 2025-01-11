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Ислам Махачев — о дагестанском тренировочном лагере: лучшая команда в мире

Ислам Махачев — о дагестанском тренировочном лагере: лучшая команда в мире
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился впечатлениями о работе в дагестанском тренировочном лагере.

«У нас лучшая команда в мире. Это верно. У нас много крутых парней, у нас много бойцов высокого уровня, поэтому у нас лучшая команда, лучшие тренеры и, что немаловажно, все они желают друг другу всего наилучшего. Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу.

У нас здесь более 20 человек, и все приходят помочь, не за деньги, а просто так. Каждый хочет просто помочь нашему брату, нашим друзьям стать чемпионами, понимаете, и то же самое касается меня. Если кому-то из этой команды что-то понадобится, я всегда буду рядом. Абсолютно всегда буду помогать этим ребятам. И это самое важное, что есть у нас», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна возглавит турнир UFC 311, который пройдёт 19 января в США.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян
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