Ислам Махачев — о дагестанском тренировочном лагере: лучшая команда в мире

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился впечатлениями о работе в дагестанском тренировочном лагере.

«У нас лучшая команда в мире. Это верно. У нас много крутых парней, у нас много бойцов высокого уровня, поэтому у нас лучшая команда, лучшие тренеры и, что немаловажно, все они желают друг другу всего наилучшего. Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу.

У нас здесь более 20 человек, и все приходят помочь, не за деньги, а просто так. Каждый хочет просто помочь нашему брату, нашим друзьям стать чемпионами, понимаете, и то же самое касается меня. Если кому-то из этой команды что-то понадобится, я всегда буду рядом. Абсолютно всегда буду помогать этим ребятам. И это самое важное, что есть у нас», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна возглавит турнир UFC 311, который пройдёт 19 января в США.