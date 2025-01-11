Ислам Махачев прокомментировал возможность побить рекорд Хабиба Нурмагомедова

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о возможности побить рекорд Хабиба Нурмагомедова по количеству успешных титульных защит в дивизионе.

«Знаешь, все вокруг задаются этим вопросом. Но внутри команды у нас нет никого, кто ходил бы и сравнивал рекорды, прикидывал, кто когда побьёт. Хабиб работает с нами для того, чтобы помочь нам стать лучше, чем он, подтолкнуть нас к развитию. Но мы никогда не говорим ни о каких рекордах и прочей ерунде.

Для меня это ничего не значит. Я просто хочу сохранить свой пояс. Но у нас самый главный рекорд принадлежит Хабибу — и это 29-0 по победам. И этот большой результат я не смогу никогда побить, потому что у меня одно поражение», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Возможность превзойти рекорд Нурмагомедова предоставится Махачеву 19 января на турнире UFC 311, где он встретится с Арманом Царукяном в главном поединке вечера.