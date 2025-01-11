Тренерская работа Хабиба Нурмагомедова перед UFC 311. Видео

В социальных сетях Хавьера Мендеса появился видеоролик, на котором продемонстрирована тренерская работа бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, непобеждённого бойца Хабиба Нурмагомедова перед турниром UFC 311.

Напомним, турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США).

Главным событием турнира UFC 311 станет реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом на этот титул Арманом Царукяном.

В соглавном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт первую защиту титула в бою против непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что турнир состоится в Лос-Анджелесе, несмотря на бушующие в Калифорнии пожары.