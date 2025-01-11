Махачев допустил, что проведёт реванш с Оливейрой

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о возможности проведения реванша с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой.

«Если люди этого хотят, то почему бы и нет. Но я не вижу, чтобы в нём произошли какие-то важные изменения после первого боя. Второй бой будет таким же, знаете. Но если фанаты хотят, а я знаю, какая у него огромная фан-база в США и Бразилии, он большая звезда в нашем спорте. Если они этого действительно хотят, то давайте сделаем это снова. Но я не хочу сейчас думать о том, что будет после Армана. У меня есть нынешний соперник, и я сосредоточен на нём», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Первый бой между Махачевым и Оливейрой состоялся в октябре 2022 года, и тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Махачев.