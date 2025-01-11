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Бой Джонни Уокер — Богдан Гуськов на UFC 311 отменён

Бой Джонни Уокер — Богдан Гуськов на UFC 311 отменён
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Поединок между 32-летним бразильским бойцом UFC Джонни Уокером и 32-летним узбекским и российским атлетом Богданом «Царевичем» Гуськовым на турнире UFC 311 отменён из-за травмы Уокера.

«Привет, ребята. Плохие новости. Я выбыл из-за серьёзной травмы и не смогу принять участие на следующей неделе на турнире UFC 311. И я опустошён, потому что много работал, несколько месяцев, много тренировался. И я действительно хочу вернуться и, знаете, сделать шоу для вас, но не в этот раз.

Также желаю Богдану удачи. Надеюсь, он сможет найти соперника, потому что он, вероятно, тоже приложил немало усилий. Большое спасибо всем, кто говорит обо мне хорошие и позитивные вещи во всех постах. Я ценю вас, ребята, и знаю, что это не очень хорошая новость, но мне необходимо смириться с этим и восстановиться, стать сильным», — сказал Уокер в видеоролике в социальных сетях.

Уокер дебютировал в профессиональных ММА в декабре 2013 года. В течение следующих четырёх лет он дрался в своей родной Бразилии и заработал рекордные 10 побед при 3 поражениях, причём все его победы были досрочными. Уокер дебютировал в серии Contender Series Даны Уайта 11 августа 2018 года. Он встретился с Энрике да Силвой и выиграл бой единогласным решением судей. Победа принесла Уокеру место в списке UFC.

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