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Ислам Махачев: мне не нужны деньги, мне нужен второй пояс

Ислам Махачев: мне не нужны деньги, мне нужен второй пояс
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о своих планах на будущее.

«Вероятность какого боя выше — против Топурии или против победителя поединка Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова? Думаю, второе, потому что бой с Топурией не имеет смысла. За что с ним драться? За деньги? У меня они есть, они мне не нужны. Мне нужен второй пояс», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.

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