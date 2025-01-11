Ислам Махачев: мне не нужны деньги, мне нужен второй пояс

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о своих планах на будущее.

«Вероятность какого боя выше — против Топурии или против победителя поединка Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова? Думаю, второе, потому что бой с Топурией не имеет смысла. За что с ним драться? За деньги? У меня они есть, они мне не нужны. Мне нужен второй пояс», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.