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Популярный рок-музыкант провёл тренировку перед дебютным поединком на голых кулаках

Популярный рок-музыкант провёл тренировку перед дебютным поединком на голых кулаках
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31-летний российский рок-музыкант Александр Шиколай, известный под псевдонимом Alex Terrible и являющийся вокалистом группы группы Slaughter to Prevail, провёл тренировку перед дебютным поединком на голых кулаках в лиге RCC Hard.

Соперник Шиколая ещё неизвестен, и его имя будет названо в понедельник. Дебютный поединок Alex Terrible проведёт 25 января на турнире RCC HARD 12. Начало турнира запланировано на 16:00 по московскому времени. Само же мероприятие пройдёт в городе Екатеринбург, который является родным для рок-звезды.

Группа Шиколая Slaughter to Prevail особо популярна за рубежом и часто гастролирует как по европейским, так и по американским городам.

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