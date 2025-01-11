Царукян нашёл неожиданный плюс в переходе Топурии в лёгкий вес

Топовый армяно-российский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Арман Царукян высказался о потенциальном переходе чемпиона промоушена в полулёгком весе Илии Топурии в лёгкий дивизион.

«Ему следует перейти в лёгкий вес, потому что у него громкое имя. Как бы много громких имён ни было в нашем дивизионе, для нас это плюс. Мы заработаем больше денег, а наша весовая категория станет ещё более именитой.

Это всё ещё одна из самых именитых категорий, здесь очень много громких имён, таких как Макгрегор, Хабиб, Ислам, Порье, Гэтжи. Если Илия перейдёт в нашу весовую категорию, это будет огромным плюсом для нас», — приводит слова Царукяна MMAJunkie.