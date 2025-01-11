Ислам Махачев — о переходе Усмана Нурмагомедова в UFC: самое время сесть в автобус

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о возможном переходе чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова в промоушен Даны Уайта.

«Если вы посмотрите на ростер Bellator, то увидите, что у Усмана, на мой взгляд, там есть возможность провести только один крупный бой. И это всё. Я не вижу другого соперника в его дивизионе в Bellator. Поэтому сейчас самое подходящее время перейти в UFC и сесть в автобус», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, 25 января на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с ирландским бойцом Полом Хьюзом.