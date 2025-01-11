Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман — о критике: люблю деньги, поэтому если я не буду драться, то не заработаю их

Усман — о критике: люблю деньги, поэтому если я не буду драться, то не заработаю их
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман в очередной раз прокомментировал критику в свой адрес из-за долгого неучастия в поединках.

«В том-то и дело, что мы вступаем в 2025 год, и я просто хочу прояснить это, чтобы все поняли: если мы не будем бороться, мы не заработаем денег. Я люблю деньги. Ты любишь деньги. Если я не буду драться, я не заработаю денег.

Я хочу драться. И делаю это. Но если у меня какие-то проблемы со здоровьем, то вы, ребята, не увидите Нигерийский кошмар, которого вы привыкли видеть, которого вы, ребята, и хотите видеть в октагоне», — приводит слова Усмана издание MMAJunkie.

Напомним, последний бой Усмана состоялся в октябре 2023 года, где он потерпел поражение большинством судейских голосов от Хамзата Чимаева. Это поражение стало для него третьим подряд.

Материалы по теме
Ислам Махачев — о переходе Усмана Нурмагомедова в UFC: самое время сесть в автобус
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android