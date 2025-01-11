Усман — о критике: люблю деньги, поэтому если я не буду драться, то не заработаю их

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман в очередной раз прокомментировал критику в свой адрес из-за долгого неучастия в поединках.

«В том-то и дело, что мы вступаем в 2025 год, и я просто хочу прояснить это, чтобы все поняли: если мы не будем бороться, мы не заработаем денег. Я люблю деньги. Ты любишь деньги. Если я не буду драться, я не заработаю денег.

Я хочу драться. И делаю это. Но если у меня какие-то проблемы со здоровьем, то вы, ребята, не увидите Нигерийский кошмар, которого вы привыкли видеть, которого вы, ребята, и хотите видеть в октагоне», — приводит слова Усмана издание MMAJunkie.

Напомним, последний бой Усмана состоялся в октябре 2023 года, где он потерпел поражение большинством судейских голосов от Хамзата Чимаева. Это поражение стало для него третьим подряд.