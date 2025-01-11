Наоя Иноуэ получил нового соперника на бой 24 января в Японии

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) получил нового соперника на бой 24 января в Токио (Япония). Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Вместо травмированного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF австралийца Сэма Гудмана против японца выйдет в ринг южнокорейский боксёр Йе Чун Ким (21-2-2, 13 КО).

Стоит отметить, что промоутер Японского монстра Хидэюки Охаси заявил, что сразу после этого поединка Иноуэ официально откажется от титула WBA, и в ранг полновесного чемпиона будет повышен узбекский боксёр Муроджон Ахмадалиев, а Иноуэ планирует весной 2025 года провести защиту пояса WBC в США против мексиканца Алана Давида Пикассо.