Бою Маска и Цукерберга в 2025 году мешает развитие искусственного интеллекта

Американский миллиардер Марк Цукерберг сомневается, что в 2025 году сможет провести долгожданный бой по правилам смешанных единоборств с Илоном Маском.

«Я хочу продолжать драться и, думаю, скорее всего, так и сделаю. Но посмотрим. 2025 год будет очень насыщенным с точки зрения искусственного интеллекта. Думаю, в таком случае нужно входить в сознание с мыслью «я собираюсь подраться с кем-то на этой неделе».

Так что нужно разобраться, потому что я не знаю, как, учитывая всё, что происходит в сфере искусственного интеллекта, я смогу провести неделю или две, погрузившись в это и решив, что я собираюсь с кем-то сразиться. Но это хорошая тренировка, и я был бы рад провести бой в какой-то момент», — приводит слова Цукерберга Bloody Elbow со ссылкой на подкаст Джо Рогана.

Напомним, ранее Маск и Цукерберг не раз выражали согласие на поединок, но договориться так и не сумели. Впоследствии Марк сообщил, что бой не организовали, так как Маск, по его мнению, относился к нему несерьёзно.

Ранее президент лиги UFC Дана Уайт заявлял, что поединок между Илоном Маском и Марком Цукербергом является самым большим поединком в истории, который так и не состоялся.