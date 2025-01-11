Гига Чикадзе проведёт бой с Дэвидом Онамой на UFC 314

Грузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе свой следующий бой проведёт 12 апреля в Майами (США), где в рамках турнира UFC 314 сразится с американцем Дэвидом Онамой. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, Чикадзе свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от Арнольда Аллена.

Что касается Онамы, то он последний бой провёл в ноябре 2024 года и победил там единогласным судейским решением Роберто Ромеро, доведя серию побед до трёх.

Стоит отметить, что Чикадзе подписал контракт с UFC в 2019 году и за эти почти шесть лет провёл 10 поединков (восемь побед при всего двух поражениях).