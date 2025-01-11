Кэти Дува рассказала о планах Бахрама Муртазалиева на 2025 год

Глава промоутерской компании Main Event Кэти Дува рассказала о планах своего подопечного бойца, чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе россиянина Бахрама Муртазалиева на 2025 год.

«Ему всегда интересно быть в жёсткой среде. Его желание номер один — бой с Теренсом Кроуфордом. Если нет, то в этом дивизионе есть много других топовых бойцов и несколько полусредневесов, заинтересованных в продвижении к этой весовой категории. Сейчас мы выждем время, отсидимся и дадим этим боям произойти, после чего уже будем принимать какое-то решение. Тем временем Бахрам будет восстанавливаться в период Рамадана.

«Поединок с Богачуком — это тоже интересный вариант. Муртазалиев будет лучше всего смотреться в ринге с парнями, которые дерутся, как Богачук. Это потрясающий бой. Посмотрим. Есть также вероятность унификации титулов с Себастьяном Фундорой, вариантов очень много», — приводит слова Дувы BoxingScene.