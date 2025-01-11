Ислам Махачев ответил на вопрос о слабых местах Армана Царукяна

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев в одном из своих интервью ответил на вопрос касательно слабых мест своего следующего соперника Армана Царукяна, против которого он будет защищать свой титул 18 января в главном событии турнира UFC 311.

«У Царукяна нет слабых мест. Чтобы найти их, придётся хорошенько покопаться. У Армана есть всё, поэтому он настоящий претендент, лучший в нашем дивизионе на данный момент. Я выкладывался без остатка последние три месяца, готовясь к этому поединку, так как знаю, что у меня есть настоящий претендент, который хочет забрать мой пояс. Не хочу давать ему ни единого шанса», – приводит слова Махачева MMA Junkie.

Напомним, первый бой между Царукяном и Махачевым состоялся в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.