Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев ответил на вопрос о слабых местах Армана Царукяна

Ислам Махачев ответил на вопрос о слабых местах Армана Царукяна
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев в одном из своих интервью ответил на вопрос касательно слабых мест своего следующего соперника Армана Царукяна, против которого он будет защищать свой титул 18 января в главном событии турнира UFC 311.

«У Царукяна нет слабых мест. Чтобы найти их, придётся хорошенько покопаться. У Армана есть всё, поэтому он настоящий претендент, лучший в нашем дивизионе на данный момент. Я выкладывался без остатка последние три месяца, готовясь к этому поединку, так как знаю, что у меня есть настоящий претендент, который хочет забрать мой пояс. Не хочу давать ему ни единого шанса», – приводит слова Махачева MMA Junkie.

Напомним, первый бой между Царукяном и Махачевым состоялся в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

Материалы по теме
Даже пожар не отменит UFC 311. Почему промоушен готов к любой ситуации
Даже пожар не отменит UFC 311. Почему промоушен готов к любой ситуации
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android