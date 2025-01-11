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Ковингтон: Кормье был чемпионом в 41 год, а мне лишь 36 лет. Я могу легко победить Белала

Ковингтон: Кормье был чемпионом в 41 год, а мне лишь 36 лет. Я могу легко победить Белала
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон утверждает, что может с лёгкостью победить действующего обладателя титула UFC в весовой категории до 77 кг американо-палестинца Белала Мухаммада.

«Даниэль Кормье был чемпионом в 41 год. Мне всего лишь 36. Я могу легко победить Белала Мухаммада. Это хороший бой, ему не перевести меня», — приводит слова Ковингтона аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке Ковингтон разделил октагон с топовым бойцом UFC соотечественником Хоакином Бакли. Победу техническим нокаутом (остановка врача) одержал Бакли.

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