Сехудо: Том Аспиналл — лёгкие деньги для Джона Джонса

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе соотечественник Джон Джонс победит в потенциальном бою временного чемпиона UFC в категории до 120 кг англичанина Тома Аспиналла.

«В тяжёлом весе я ставлю на то, что Джон Джонс сохранит за собой титул. Я немного посмотрел на бои Тома Аспиналла. У него есть пара очень-очень хороших фишек. Но Джонс просто слишком умён. Ему нужно давить на него, оставаться в центре, не реагировать, найти выход в борьбу. Думаю, это будут лёгкие деньги для Джона», — приводит слова Сехудо портал MMAJunkie.