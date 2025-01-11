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Сехудо: Том Аспиналл — лёгкие деньги для Джона Джонса

Сехудо: Том Аспиналл — лёгкие деньги для Джона Джонса
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе соотечественник Джон Джонс победит в потенциальном бою временного чемпиона UFC в категории до 120 кг англичанина Тома Аспиналла.

«В тяжёлом весе я ставлю на то, что Джон Джонс сохранит за собой титул. Я немного посмотрел на бои Тома Аспиналла. У него есть пара очень-очень хороших фишек. Но Джонс просто слишком умён. Ему нужно давить на него, оставаться в центре, не реагировать, найти выход в борьбу. Думаю, это будут лёгкие деньги для Джона», — приводит слова Сехудо портал MMAJunkie.

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